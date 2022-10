Wanda Nara embarazada: explotó Icardi con los rumores

¿Wanda Nara embarazada?

icardi lgante wanda

El periodista Juan Etchegoyen contó todos los detalles sobre cómo tomó Icardi los rumores de embarazo de quién parece ser su exesposa, aunque en la vida de Wanda Nara nunca nada está demasiado claro.

“Los rumores de amor entre Wanda Nara y L-Gante continúan pero ahora se desató un nuevo escándalo que tengo para contarte que involucraría a Icardi. Me contaron que Mauro estaría re contra furioso con su ex por las versiones de romance con el cantante y el fin de semana estalló con lo del embarazo que se comentó en El Run Run, fue la gota que rebalsó el vaso”, contó el periodista

Y agregó: “Me dijeron que Icardi se enteró y leyó un portal y habría manifestado todo su enojo contra la madre de sus hijas, me vengo bancando un montón de cosas pero hasta acá llego fue la frase que a mi me contaron”.