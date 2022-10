¿Wanda Nara espera un hijo con L-Gante?: qué dijo ella

"En potencial, estaría embarazada Wanda Nara de L-Gante. La noticia es esa", comentó el conductor.

Este domingo por la noche, en sus ya clásicos vivos de Instagram, Wanda Nara se expresó al respecto: “Ay no estoy embarazada chicos”, respondió Wanda Nara cansada de los insistentes comentarios cuando algunos de sus seguidores. “Por ahora no tendría otro bebé, más adelante no sé”, agregó.

Qué dijo L-Gante de su relación con Wanda Nara

Como cada fin de semana, La Noche de Mirtha se preparó para recibir nuevos invitados. Este sábado L-Gante estuvo sentado en la mesa y aclaró cuál es la relación que mantiene con Wanda Nara.

“Mirtha no sé si sabías que vino en la camioneta de Wanda” apuntó Marina Calabro refiriéndose al vehículo que estaba usando L-Gante.

“Wanda vive en mi edificio, yo te vi en mi edificio”, agregó Luciana Salazar. Y Mirtha disparó: “A mi me dijeron que lo vieron en un boliche besándose”.

Ante estas versiones, L-Gante respondió de manera contundente y sorprendió a todos. “ Es una muy linda mujer, estamos conociéndonos”, comentó.