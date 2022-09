Wanda Nara explotó contra el grupo Clarín: qué le pasó

Wanda Nara no puede ver su debut

Ya instalada en alguna de sus casas en Buenos Aires, Wanda Nara este domingo por la mañana pegó el grito en el cielo contra una empresa del Grupo Clarín, Cablevisión, porque no tiene señal en su casa para ver televisión.

"Hola Cablevisión no me anda ninguna tv y quisiera ver el programa 22:30. Llame y no tengo respuestas . Opción b un vecino que me invite a ver la tele. El @ de Cablevisión cual es ?????", escribió Wanda Nara en su cuenta de Twitter.



¿Podrá solucionar el problema Wanda Nara y así ver el programa esta noche?