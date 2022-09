Wanda Nara explotó contra la China Suárez en Quién es la máscara

Wanda Nara contra la China Suárez

Desde Telefe aseguraron que Wanda habló sin pelos en la lengua cuando Roberto Moldavsky sugirió que debajo de Mansa estaba Eugenia "China" Suárez durante la emisión de Quién es la Máscara de este lunes 26 de septiembre.

. "Es realmente increíble, lo digo ya y tomándote de la mano porque te quiero, pero tengo una noticia polémica: todo esto japonés que ves acá viene de sangre japonesa, ¿sabés quién está ahí adentro? Tenía que pasar que venga la China Suárez", dijo el humorista a

La cara de Wanda nunca se transformó, siguiendo el guion y enseguida respondió: "No creo que sea tan atrevida".

"Me parece un montón: el tema de despechada y la ropita, sería un montonazo", agregó Wanda sobre la China Suárez, que la pusieron en cancha cuando hasta hoy estaba con un daiquiri viendo un nuevo escándalo alrededor de Mauro Icardi, quién tuvo a la ex de Vicuña en una habitación de hotel pero no hizo nada porque le dolía la cabeza.

Lizy Tagliani y Karina continuaron bromeando con "sangre japonesa", y Wanda lanzó otra frase contundente: "Yo igual a ella ya la desenmascaré".

Moldavsky insistió con que la China es Mansa, mientras que la cantante apostó por Narda Lepes y Lizy por Lola Ponce. Wanda finalmente brindó el nombre de Oriana Sabatini.