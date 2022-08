Grave denuncia: afirman que Wanda Nara borró las pruebas del teléfono de Carmen

El abogado habló en una entrevista con el periodista Juan Etchegoyen : “No puedo decir más contenido de los audios porque Wanda se cuidaba mucho y todo fue personalmente cuando se decían las cosas y aparte le borraron todo el teléfono cuando se fue, para qué iba a tener todas las conversaciones del inicio de la relación, este dato nunca lo había contado”.

Wanda empleada domestica

Y agregó: “No es raro lo que hizo, es cubrirse, lo del asilo político es un manotazo de ahogado, ya tenías a una persona de manera ilegal en Italia, vos podés estar por tres o seis meses máximo, ya ahí no supo que hacer y se quedó, hay una irregularidad por parte de todos”.

“Sobre los audios que publicó Cinthia Fernández, Carmen me dijo que no era ella la que hablaba, no me quiero meter mucho en eso porque acá hay una causa por trata de personas que es contra Wanda, no le preocupó lo de Cinthia”, cerró el abogado.