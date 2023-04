MasterChef: Wanda Nara apuntó contra el jurado

En el detrás de cámara, ella se quejó porque “si explico mucho me dicen que no, si explico menos me dicen que si”.

Germán Martitegui fue el primero en probar y después fue el turno de Damián Betular, que le reprochó a la participante que no explicara correctamente su plato.

Delfina entonces imitó la forma en la que ella creía que el jurado le hacía las devoluciones: “¿Para qué vienen a Masterchef entonces?”, le preguntó Betular.

Fue entonces cuando intervino Wanda Nara: “Nada los conforma, porque si habla la matan también, si está callada…”.

wanda masterchef

“Hay que hablar lo justo”, respondieron al unísono Betular y Martitegui. “Es nuestra manera de poder guiarlos”, agregó después el primero al dar la devolución.