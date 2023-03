Mauro Icardi publicó una foto de Wanda Nara desnuda: la picante imagen

wanda nara

El jugador del Galatasaray posteo primero una foto con Wanda, a quien le dedicó cálidas palabras. Minutos después posteó en sus historias de Instagram una imagen de Wanda Nara desnuda en una cama junto al tema "Felices Perdidos" de Danny Ocean y Piso 21.

La frase que eligió destacar de la canción fue:"To' el mundo le da like, pero yo soy el que le toma la foto. Las mejores no las sube, esas son solo para nosotro'". Más tarde Icardi decidió borrar la publicación. ¿Wanda le habrá pedido que lo haga?