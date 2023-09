Qué respondió Wanda Nara cuando le preguntaron si saldría con alguien sin dinero

Otro internauta quiso saber cómo hacía para repartir su tiempo entre la Argentina y el exterior. "Me organizo. Soy muy organizada y dejo todo planeado. Próximamente muchas novedades", adelantó.

Actualmente, Nara se encuentra en Estambul junto a su marido y sus hijos por lo que no fue contundente sobre el tema públicamente aunque sí dejó varias indirectas días atrás. Primero a través de su cuenta de TikTok, donde publicó un video en el que aparecía junto a sus hijos, y de fondo se escuchaba la siguiente estrofa de una canción.

"Y si te llama, déjalo que llame otra vez. No se gasta batería con un ex. El amor es muy lindo para que llores por un feo”,decía el tema. Los usuarios al escucharlo lo vincularon automáticamente con L-Gante.

Acto seguido Wanda subió otro video cantando una nueva canción: “Me dijo que tú le contaste y que quieres probar, que te la pasás hablando de mí y no me podés superar. No me dediques estados”, dice la letra donde se la vio cantando en modo selfie. Además subió este audiovisual a sus historias de Instagram y escribió: “Que te la pasas hablando de mí, que no podés superar”, remarcando esa parte aunque cabe destacar que a las horas se arrepintió y lo eliminó de ambas plataformas.