Wanda Nara respondió a comparaciones con la China Suárez

Fue Tamara Báez, quien tiene una hija con L-Gante, la que decidió hablar y acusar a la empresaria de "romper a su familia". Ante esto, los fanáticos de la joven instagramer le dedicaron picantes mensajes a la investigadora: "¿Qué hace señora? Cuestionó a China y usted es peor".

Entonces, Wanda tuvo una respuesta tajante: "¿Perdón? ¿Yo qué hice de malo? Yo estoy sola y no me hablo ni hablaría con casados. Punto. Aunque la culpa es siempre del casado, yo me manejo así por respeto a las mujeres, nada más... Que cada uno actúe como quiera. No guardo rencor con nadie".

wanda