Wanda Nara reveló un chat con Maxi López

“¿Te llevás muy mal con Maxi como dice la prensa?”, le preguntaron, y ella respondió utilizando dos emojis con la cara que tiene los ojos mirando hacia arriba.

No solo eso, sino que además adjuntó una captura de pantalla de un chat con el exjugador, quien le mandó una foto con uno de sus hijos y el siguiente texto: “Mirando fútbol con él y los otros dos, bañándose. ¿Todo bien?”

La influencer dio a entender así que la relación con su ex no es tan mala como muestran o pretenden mostrar algunos periodistas y algunos medios.

En ese sentido, otra seguidora le preguntó: “¿Cómo hacés para no darle importancia a lo que hablen?”. A lo que Wanda respondió sin muchas vueltas: “Es todo tan alejado de la realidad, que es más lo que me sorprende a lo que me pueda hacer enojar”.

Mirá: