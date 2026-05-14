Agustín Bernasconi rompió el silencio y negó los rumores de romance con Wanda Nara

Los rumores habían tomado fuerza después de que Yanina Latorre asegurara en Sálvese quien pueda (América TV) que Wanda Nara y Bernasconi habrían tenido un acercamiento durante el rodaje de la película, algo que incluso habría influido en la separación de la empresaria con Martín Migueles.

Sin embargo, con este comunicado, Agustín buscó ponerle fin a las especulaciones y dejó en claro que entre él y Wanda no existe ningún vínculo amoroso.

Qué había dicho Yanina Latorre sobre el vínculo de Wanda Nara y Agustín Bernasconi

Días atrás, Yanina Latorre había instalado fuertes rumores sobre un supuesto vínculo entre Wanda Nara y Agustín Bernasconi durante las grabaciones de la película en Uruguay. La conductora aseguró que la información provenía de alguien cercano al entorno de la empresaria y dio detalles al aire de Sálvese quien pueda.

En pleno programa, Yanina contó cómo recibió el dato que luego explotó en todos los portales. “Hoy a la tarde cuando estaba yendo para la radio me llamó alguien que aclaró que no está en Uruguay, no es amiga de Wanda, pero alguien con la que puede llegar a ser de un entorno cercano y me dijo: ‘Nuestra chica ya tiene chongo’”, relató.

Según explicó, al principio no podía creer lo que le estaban contando. “Yo me quedé fría”, reconoció, antes de comenzar a dar pistas sobre el supuesto nuevo hombre en la vida de Wanda. “A la persona la conozco. Una vez en mi vida viajé con esa persona en un avión. Es del mundo del espectáculo. No es periodista deportivo”, detalló.

Finalmente, luego de varios minutos de misterio, Latorre reveló el nombre del apuntado y sorprendió a todos en el estudio: “Wanda se está empomando desde que está en Uruguay a Agustín Bernasconi”.