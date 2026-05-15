Ana Rosenfeld sufrió una descompensación en pleno programa: cómo está

En los últimos años, Ana Rosenfeld se consolidó como una de las figuras más mediáticas del ámbito judicial y del espectáculo argentino. Además de su trabajo como abogada, mantiene una fuerte presencia televisiva y suele participar de debates y programas de actualidad, lo que la convirtió en una personalidad muy reconocida por el público.

Su intensa agenda laboral y exposición permanente también volvieron a instalar el debate sobre el nivel de exigencia y estrés que suelen atravesar muchas figuras mediáticas en medio de jornadas extensas de trabajo.