Valentino, el hijo de Wanda Nara, dejó la casa de Mauro Icardi en Estambul

“See you in a few days Estambul (Nos vemos en unos días Estambul)”, escribió el hijo mayor de Maxi López mientras mostraba la ruta, confirmando el viaje.

EL MENSAJE DE VALENTINO CONTRA L-GANTE

Valentino López subió una historia repleta de emojis de payasos y etiquetó al cantante. Este particular posteo ocurrió luego de que el compositor argentino confirmara en una entrevista que está conociendo a la hermana de Zaira Nara.

Embed Valentino , el hijo mayor de Wanda dejó de seguir a su madre en las redes sociales y tildó de PAYASO a L-Gante, en medio de los rumores de que este podría ser su nuevo padrastro. subió una historia a instagram con muchas caras de payaso arrobando al cantante de Cumbia 420. pic.twitter.com/dSanZsSNYl — el gallinero del espectáculo (@pollotarruella) October 13, 2022