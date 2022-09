Wanda Nara y L-Gante estarían cada vez más cerca

"Él estaría muy interesado en ella. Él está separado. Lo tengo confirmadísimo", manifestó Brey, y agregó: "L-Gante y Wanda Nara están compartiendo una relación de amistad profunda".

Aunque la periodista fue clara al asegurar que no hay nada que confirme un vínculo amoroso entre ambos: "Compartieron una fiesta súper bien, pero no se besaron. No se vio algo públicamente. Pero llamó la atención. Era una fiesta privada, pero había mucha gente".

La nueva crisis entre Wanda Nara y Mauro Icardi

En este sentido, Luli Fernández informó que hay nuevo rumores sobre un divorcio entre Wanda Nara y Mauro Icardi: "No nos vamos a guiar por pistas que quedan dando vueltas en Instagram, te voy a contar el derrotero de todos estos meses que hizo queesta relación esté próxima a concluir definitivamente. Me llega una información de una editorial muy importante, que ya tendría para su tapa la confirmación de esta separación. Seguramente los protagonistas salgan a poner paños fríos...”.

“No te separás de un día para el otro, sobre cuando hay hijos y tanta plata de por medio, pero es una separación anunciada y hoy están muy distanciados. Wanda está plantada de otra manera frente a un Icardi cada vez más tóxico que le dice: no nos separemos, quedémonos por los chicos, por qué vas a trabajar a Argentina, terminá con eso y vámonos a Turquía", agregó Rodrigo Lussich.

La panelista aseguró que Wanda fue crucial para que el delantero desembarcara en el Galatasaray, y comentó: “Por supuesto que hay un vínculo entre ellos también que tiene que ver con el dinero, además de estar casados, ella es su representante, ella cerró este pase".

Fernández recordó la polémica que protagonizó Wanda la semana pasada, cuando faltó a una grabación de "Quién es la Máscara" y partió a Turquía a acompañar a Mauro en su presentación en el club turco, y explicó: “Él muchas veces la tiene a ella como de rehén con respecto a los contratos comerciales, 'si vos no venís yo no firmo'".

Ante esto, Adrian Pallares reveló: "Hay como una red que ella viene preparando después del Wandagate", en relación a los proyectos laborales que alejan cada vez más a Wanda de su lugar de residencia con Maura Icardi. Por su parte, Mariana Brey subrayó: "Ella va por mucho más, está en 'la máscara' espléndida, la está pasando muy bien. Va a seguir generando trabajo en la Argentina".