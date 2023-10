La revelación de la esposa de Will Smith sobre la noche de la cachetada a Chris Rock

Esta es una de las revelaciones de su próximo libro de memorias, "Worthy", que se publicará el 17 de octubre.

Pinkett Smith, de 52 años, y Smith, de 55, están casados desde 1997 y aunque no han dado el paso de divorciarse legalmente llevan desde 2016 haciendo "vidas completamente separadas".

Pese a ello, durante todos estos años han seguido manteniendo la imagen pública de ser una pareja y han acudido juntos como tal a decenas de actos públicos.

Entre ellos a la ceremonia de los premios Óscar de la Academia de Hollywood de 2021, en los que el actor le dio una bofetada al cómico Chris Rock después de que este hiciera un chiste sobre la apariencia física de la actriz.

Un suceso que hizo que el ganador del Óscar (aquella misma noche) fuera vetado durante diez años de todo acto organizado por la Academia del cine de Hollywood.

Según la actriz confiesó a Kotb durante la entrevista, su matrimonio se fracturó debido a "muchas cosas": "Creo que cuando llegamos a 2016, ambos estábamos agotados de intentarlo", afirma la actriz, que tiene dos hijos con Will Smith.

"Creo que ambos todavía estábamos atrapados en nuestra fantasía de lo que pensábamos que debería ser la otra persona", añade.

En ese momento, Pinkett fue consciente de que estaba en los Oscar “con un hermoso pero muy pesado vestido verde” cuando sus “viejos mecanismos” de defensa comenzaron a funcionar y tuvo una suerte de epifanía: “Pasara lo que pasara”, Will y ella estaban “juntos en eso”, aunque también pensó en que era el artista quien debía afrontar la polémica desatada “por sí mismo”. En cuanto a su relación con Rock, esta siempre fue muy intrincada y con varios capítulos.

“(Esa noche de los Oscar) Chris llegó al final del escenario y trató de disculparse conmigo. Él me dijo: ‘No quise hacerte ningún daño’. Y le respondí: ‘No puedo hablar de esto ahora, Chris. Esta situación es una m…’, contó Jada en diálogo con revista People, donde también reveló que el comediante la había invitado a salir previamente.

“La verdad es que todos los veranos los medios aseguraban que Will y yo nos estábamos divorciando. Y ese verano en particular, Chris pensó que era cierto que nos íbamos a divorciar. Entonces me llamó y básicamente me dijo: ‘Me encantaría invitarte a salir’. Y yo dije: ‘¿Qué quieres decir?’ Él me dijo: ‘Bueno, ¿Will y tú no se van a divorciar?’ Yo me quedé helada. ‘No. Chris, esos son solo rumores’, le aseguré. Estaba horrorizado. Se disculpó y eso fue todo”, concluyó.

Sin embargo, a día de hoy ambos todavía no se han sentido preparados para divorciarse formalmente ya que un día hizo la promesa de no hacerlo y todavía no ha podido romperla.

Qué dijo Will Simith sobre las declaraciones de Jada

En las últimas horas, en un mail enviado al periódico The New York Times, el protagonista de Rey Richard: una familia ganadora rompió el silencio sobre los dichos de Pinkett, y mencionó el estado de “ceguera emocional” en el que ambos estuvieron inmersos por mucho tiempo.

“Cuando has estado con alguien durante más de la mitad de tu vida, surge una especie de ceguera emocional y es muy fácil perder la sensibilidad ante sus matices ocultos y su belleza sutil”, escribió el actor, quien añadió que las revelaciones de Jada lo “despertaron”. Por otro lado, Smith destacó las cualidades de la madre de sus hijos con sentidas palabras: “Ella es mucho más resiliente, inteligente y compasiva de lo que había llegado a imaginar”.

Asimismo, en diálogo con TalkShopLive el sábado, Jada quiso hacer una importante aclaración: “Necesito que la gente sepa que nunca engañé a Will Smith”, contó, en alusión a las declaraciones que hizo en su programa, Red Table Talk, respecto a su vínculo con August Alsina. “Cuando lean mi libro van a entender por qué hicimos ese programa (con Smith)”, añadió sobre el episodio en el que tanto ella como su exmarido hablaron sobre su vida privada sin restricciones.