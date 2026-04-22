Ya no se ocultan: Franco Colapinto y Maia Reficco confirmaron su romance con una tierna foto
La actriz y el piloto enfrentan rumores de romance desde hace meses y, ahora, finalmente se mostraron juntos por primera vez.
Lo que comenzó como un murmullo persistente en las redes sociales parece haber cobrado una dimensión mucho más tangible en las últimas horas. Tras meses de conjeturas que vinculaban sentimentalmente al piloto Franco Colapinto con la actriz Maia Reficco, una imagen filtrada ha roto el hermetismo de la supuesta pareja, desatando un vendaval de comentarios en el mundo del espectáculo.
La cuenta de X administrada por El Ejército de LAM fue la encargada de difundir una fotografía donde se los observa compartiendo una charla cercana, cara a cara. Esta prueba visual llegó acompañada de precisiones brindadas por el periodista Ángel de Brito, quien a través de sus canales digitales aportó datos exclusivos sobre una reciente velada que habría tenido lugar en la Ciudad de Buenos Aires.
De acuerdo con la información proporcionada por De Brito, el joven corredor de automovilismo no escatimó en esfuerzos para garantizar la privacidad de su encuentro. "Colapinto cerró un resto en Palermo para cenar con su novia Maia Reficco y amigos", reveló el conductor, sugiriendo que el vínculo ya tendría un carácter formal.
El operativo de seguridad y discreción fue total. "Se cerró el restaurant para que puedan disfrutar de la cena tranquilos y se les preparó un menú especial", añadió el periodista. Según este relato, la cita no solo fue romántica, sino que estuvo vinculada al presente profesional del piloto, quien cenó con vista a una de las estructuras del evento que protagonizará próximamente.
A pesar de la contundencia de las imágenes y los reportes de la prensa argentina, el protagonista de la noticia ofreció una versión diametralmente opuesta. Actualmente instalado en Japón para cumplir con sus compromisos deportivos, Colapinto dialogó con la señal ESPN y buscó desactivar cualquier tipo de especulación sobre su presente sentimental.
En una charla distendida con el periodista Juan Fossaroli, el piloto minimizó las versiones de un romance intenso: “Llegué ayer, bolu... Estuve tranquilo, pasé un fin de tranquilo”, explicó, aclarando que sus días previos estuvieron dedicados a descansar y a realizar algo de turismo: “Conociendo lugares”.
Cuando la consulta sobre su situación amorosa se volvió inevitable, el deportista fue categórico al declarar: “Estoy solterísimo”. Ante la repregunta de Fossaroli para confirmar el dato ante la audiencia, Colapinto aprovechó para lanzar una crítica directa al manejo de la información en los medios de comunicación.
Crítica a los rumores y el "clic" mediático
Visiblemente molesto por la trascendencia de su vida privada, Franco arremetió contra la labor de la prensa del corazón. “Pasa que ustedes, los periodistas, se inventan muchas boludeces”, disparó sin filtros. Ante la defensa del cronista, el piloto insistió en su postura: “Les gusta vender. Lo que haga un par de clicks, ahí una notita mentira”.
Para cerrar el tema, y con una honestidad brutal, admitió que no es ajeno al interés que despiertan las vidas ajenas, aunque marcó un límite personal. “A mí el chisme me gusta, debo decir que el chisme me gusta, pero cuando es mío ya no tanto”, concluyó. De esta manera, mientras las fotos sugieren una cercanía evidente en Palermo, el piloto prefiere mantener el pie en el acelerador de su carrera, asegurando que su único compromiso real hoy es con las pistas.
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