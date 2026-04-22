Ya no se ocultan: Franco Colapinto y Maia Reficco confirmaron su romance con una tierna foto

A pesar de la contundencia de las imágenes y los reportes de la prensa argentina, el protagonista de la noticia ofreció una versión diametralmente opuesta. Actualmente instalado en Japón para cumplir con sus compromisos deportivos, Colapinto dialogó con la señal ESPN y buscó desactivar cualquier tipo de especulación sobre su presente sentimental.

En una charla distendida con el periodista Juan Fossaroli, el piloto minimizó las versiones de un romance intenso: “Llegué ayer, bolu... Estuve tranquilo, pasé un fin de tranquilo”, explicó, aclarando que sus días previos estuvieron dedicados a descansar y a realizar algo de turismo: “Conociendo lugares”.

Cuando la consulta sobre su situación amorosa se volvió inevitable, el deportista fue categórico al declarar: “Estoy solterísimo”. Ante la repregunta de Fossaroli para confirmar el dato ante la audiencia, Colapinto aprovechó para lanzar una crítica directa al manejo de la información en los medios de comunicación.

Crítica a los rumores y el "clic" mediático

Visiblemente molesto por la trascendencia de su vida privada, Franco arremetió contra la labor de la prensa del corazón. “Pasa que ustedes, los periodistas, se inventan muchas boludeces”, disparó sin filtros. Ante la defensa del cronista, el piloto insistió en su postura: “Les gusta vender. Lo que haga un par de clicks, ahí una notita mentira”.

Para cerrar el tema, y con una honestidad brutal, admitió que no es ajeno al interés que despiertan las vidas ajenas, aunque marcó un límite personal. “A mí el chisme me gusta, debo decir que el chisme me gusta, pero cuando es mío ya no tanto”, concluyó. De esta manera, mientras las fotos sugieren una cercanía evidente en Palermo, el piloto prefiere mantener el pie en el acelerador de su carrera, asegurando que su único compromiso real hoy es con las pistas.

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