Yanina Latorre aclaró: ¿Emilia Mernes quedó muy afectada tras el escándalo con Tini Stoessel y María Becerra?
Aseguran que la cantante atraviesa un duro momento tras la polémica que sacude al pop argentino.
Emilia Mernes estaría atravesando un momento personal delicado luego del escándalo mediático que la involucra junto a Tini Stoessel y María Becerra, en medio de versiones de internas dentro de la escena musical local. En las últimas horas, distintos programas de televisión y panelistas comenzaron a dar detalles sobre cómo estaría la artista puertas adentro. Fue Yanina Latorre quien aseguró que Emilia “está muy deprimida” tras la fuerte exposición mediática y los rumores que circularon en redes sociales.
El conflicto, que se fue alimentando con el correr de los días, incluye especulaciones sobre diferencias personales, movimientos llamativos en redes —como unfollows— y posibles tensiones profesionales. Este combo terminó generando un fuerte revuelo entre los fanáticos, que analizaron cada gesto de las protagonistas y multiplicaron las versiones de un supuesto enfrentamiento.
En ese contexto, el impacto no habría sido menor para Emilia, quien viene atravesando uno de los momentos más altos de su carrera. La cantante logró posicionarse como una de las figuras más importantes del pop argentino en la actualidad, por lo que la polémica la encuentra en plena exposición pública y con una agenda cargada de compromisos.
Pese a la magnitud del escándalo, lo cierto es que hasta ahora ninguna de las artistas involucradas salió a hacer declaraciones contundentes que confirmen o desmientan los rumores. Ese silencio, lejos de calmar las aguas, alimenta aún más las especulaciones. Por ahora, el entorno de Emilia también se mantiene hermético, mientras crece la expectativa por una posible palabra oficial que lleve claridad a una situación que ya escaló más allá de lo musical y se instaló de lleno en el mundo del espectáculo.
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