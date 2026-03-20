Yanina Latorre aclaró: ¿Emilia Mernes quedó muy afectada tras el escándalo con Tini Stoessel y María Becerra?

Pese a la magnitud del escándalo, lo cierto es que hasta ahora ninguna de las artistas involucradas salió a hacer declaraciones contundentes que confirmen o desmientan los rumores. Ese silencio, lejos de calmar las aguas, alimenta aún más las especulaciones. Por ahora, el entorno de Emilia también se mantiene hermético, mientras crece la expectativa por una posible palabra oficial que lleve claridad a una situación que ya escaló más allá de lo musical y se instaló de lleno en el mundo del espectáculo.