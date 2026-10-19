La madre de RJ Mitte rompió el silencio tras la muerte del actor: qué dijo sobre su novia
Dyna Mitte brindó su primera entrevista tras la muerte del intérprete de Breaking Bad y reconoció que existieron dificultades en la pareja.
Dyna Mitte rompió el silencio después de la muerte de RJ Mitte, el actor que interpretó a Walter White Jr. en la serie Breaking Bad. En una entrevista con The Hollywood Reporter, habló sobre los últimos meses de su hijo y se refirió a las versiones que circularon acerca de su relación con Kennedy Suarez.
La mujer evitó revelar detalles de las conversaciones privadas que mantuvo con el actor, aunque reconoció que la pareja atravesó dificultades. “Puedo compartir algunas cosas, pero otras son privadas y no me corresponde contarlas. Desconozco todas las conversaciones entre ellos”, explicó.
Luego, al referirse directamente a los rumores sobre los problemas sentimentales, confirmó que hubo situaciones complicadas, aunque pidió respetar la intimidad de su hijo: “Puedo decir que hubo dificultades, pero esas conversaciones fueron privadas entre RJ y yo, y entre él y sus amigos. Ella se mudó en diciembre y desde entonces solo se habían visto tres o cuatro veces”, señaló.
Dyna también aclaró que no le había prohibido a Kennedy asistir al funeral. Según relató, la novia había consultado a uno de los amigos del actor sobre esa posibilidad el mismo día en que ella encontró a su hijo, cuando todavía no se habían organizado los detalles de la despedida. “Es todo lo que puedo decir”, concluyó sobre ese episodio.
Los proyectos que RJ Mitte tenía antes de morir
Durante la entrevista, la madre del actor también respondió a las versiones relacionadas con su situación económica y profesional. Según explicó, RJ tenía varios proyectos en marcha y esperaba que se estrenaran producciones en las que había trabajado.
“Hay dos más por estrenarse. Ya había firmado contratos para varias películas nuevas que iba a filmar. Tenía un libro que iba a publicar y estaba empezando con un food truck. Tenía muchas cosas entre manos”, contó.
El mensaje de Dyna Mitte para las familias
En otro tramo de la conversación, Dyna dejó una reflexión dirigida a quienes acompañan a personas que pueden estar atravesando momentos difíciles. “Escuchen a sus hijos. Estén atentos a las señales. Conéctense con ellos, apóyenlos y estén dispuestos a buscar ayuda cuando la necesiten”, expresó.
La mujer también intentó explicar cómo interpreta lo ocurrido, aunque reconoció que no tiene todas las respuestas sobre lo que su hijo pudo haber estado sintiendo. “Cuando algo te atormenta creo que es normal tener momentos de debilidad. Creo que eso fue lo que pasó en este caso”, sostuvo.
En ese sentido, señaló que RJ habría hablado con ella, con su hermana, con otros familiares o con sus compañeros si hubiera encontrado la manera de expresar lo que le sucedía. Sin embargo, admitió que no esperaba semejante desenlace. “No sé qué más decir, salvo que no era algo que esperábamos. Ninguna madre debería tener que ver a su hijo en esa situación. Es muy difícil de aceptar”, concluyó.
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