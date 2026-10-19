La madre de RJ Mitte rompió el silencio tras la muerte del actor: qué dijo sobre su novia

“Hay dos más por estrenarse. Ya había firmado contratos para varias películas nuevas que iba a filmar. Tenía un libro que iba a publicar y estaba empezando con un food truck. Tenía muchas cosas entre manos”, contó.

El mensaje de Dyna Mitte para las familias

En otro tramo de la conversación, Dyna dejó una reflexión dirigida a quienes acompañan a personas que pueden estar atravesando momentos difíciles. “Escuchen a sus hijos. Estén atentos a las señales. Conéctense con ellos, apóyenlos y estén dispuestos a buscar ayuda cuando la necesiten”, expresó.

La mujer también intentó explicar cómo interpreta lo ocurrido, aunque reconoció que no tiene todas las respuestas sobre lo que su hijo pudo haber estado sintiendo. “Cuando algo te atormenta creo que es normal tener momentos de debilidad. Creo que eso fue lo que pasó en este caso”, sostuvo.

En ese sentido, señaló que RJ habría hablado con ella, con su hermana, con otros familiares o con sus compañeros si hubiera encontrado la manera de expresar lo que le sucedía. Sin embargo, admitió que no esperaba semejante desenlace. “No sé qué más decir, salvo que no era algo que esperábamos. Ninguna madre debería tener que ver a su hijo en esa situación. Es muy difícil de aceptar”, concluyó.