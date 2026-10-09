Zaira Nara reveló cómo tomaron sus hijos la reconciliación con Jakob von Plessen: "Son los primeros..."

“Hay una parte de mí que quiere cuidar mi privacidad. Siento que estoy exponiendo una parte muy íntima mía, me gusta resguardar y cuidarla, sobre todo por mis hijos. Es un momento importante para toda la familia”, manifestó.

Qué dijo Zaira Nara sobre la reacción de Wanda y su nueva relación con Jakob von Plessen

Durante la misma entrevista, Zaira Nara también se refirió a la reacción de Wanda Nara, quien estaba al tanto del acercamiento con Jakob desde el comienzo y recibió la noticia con entusiasmo.

“Wanda es mi cómplice y sabe todo desde el minuto cero. Está muy feliz. Tiene una re linda relación con Jakob”, reveló sobre el vínculo que mantiene su hermana con el padre de sus hijos.

Por otra parte, la modelo profundizó sobre los motivos por los que eligió manejar la reconciliación con discreción, incluso frente a las consultas de su entorno más cercano.

"Hay una parte de mi que quiere como cuidar la privacidad. Cuando mamá me preguntó le dije que 'no', siento que estoy exponiendo una parte íntima mía que me gusta resguardarla y cuidarla, sobre todo por mis hijos (Viggo y Malaika)", explicó.

Otro de los temas que surgió durante la conversación fue la posibilidad de volver a compartir un hogar. Al respecto, Zaira dejó en claro que, por el momento, ambos disfrutan de su independencia y no tienen intenciones de modificar esa dinámica.

"No estamos viviendo juntos, él tiene su casa y yo la mía. Estamos viviendo la parte más divertida. Después de que te separás, ganás algo: después del duelo, ganás la independencia. Amo mi vida y él ama la suya", sostuvo.

De esta manera, la modelo dejó en evidencia que la reconciliación no implica necesariamente regresar a la misma rutina que tenían antes de separarse, sino construir un vínculo desde un lugar diferente.

Finalmente, cuando le preguntaron por los próximos pasos de la pareja, prefirió no adelantarse a lo que pueda suceder. "No hay plan. La relación con él traté de resguardarla", concluyó, dejando en claro que su prioridad es disfrutar del presente junto a Jakob von Plessen y preservar la intimidad de su familia.