Yanina Latorre aseguró que Flor Vigna se separó de Lauta: "Malas actitudes"
La panelista dio a conocer el final del vínculo y apuntó contra ciertas conductas del músico. La artista atraviesa un momento atravesado por cambios personales y laborales.
La historia entre Flor Vigna y el músico Lauta habría llegado a su cierre, de acuerdo con lo que contó Yanina Latorre, quien expuso su versión sobre lo sucedido y generó repercusión. Según relató la panelista en su espacio, la relación ya estaría terminada. “Se terminó”, afirmó al referirse al vínculo entre ambos, dando a entender que no habría continuidad en la pareja.
En esa misma línea, Latorre explicó cuál habría sido el motivo detrás de la ruptura. Siempre de acuerdo a su relato, la decisión de la actriz estaría relacionada con determinadas actitudes de su pareja: “Se separó por malas actitudes. No sé cuáles son esas malas actitudes”, expresó, aunque sin brindar detalles concretos sobre la situación.
Por otro lado, la panelista también deslizó cómo podría seguir esta historia en el plano público. En ese sentido, sugirió que Vigna podría canalizar lo vivido a través de su música, algo que ya ha hecho en otras oportunidades. Al mismo tiempo que se instalaban estas versiones sobre su vida amorosa, la artista viene mostrando en sus redes sociales un fuerte cambio físico, producto de entrenamientos exigentes que comparte con sus seguidores.
En paralelo, también se conoció que la actriz tiene previsto viajar a México por cuestiones laborales, en el marco de nuevos proyectos que la mantienen enfocada en su carrera. Hasta el momento, Flor Vigna no hizo declaraciones públicas sobre su situación sentimental, por lo que lo difundido surge únicamente de lo manifestado por Yanina Latorre.
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