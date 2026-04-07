Yanina Latorre aseguró que Flor Vigna se separó de Lauta: "Malas actitudes"

Por otro lado, la panelista también deslizó cómo podría seguir esta historia en el plano público. En ese sentido, sugirió que Vigna podría canalizar lo vivido a través de su música, algo que ya ha hecho en otras oportunidades. Al mismo tiempo que se instalaban estas versiones sobre su vida amorosa, la artista viene mostrando en sus redes sociales un fuerte cambio físico, producto de entrenamientos exigentes que comparte con sus seguidores.