Martín Fierro 2026: la lista de famosos que no estarán en la ceremonia

La ausencia de Ángel de Brito no pasó desapercibida, sobre todo porque suele ser una de las figuras más presentes y activas durante cada edición de los Martín Fierro, participando tanto de la alfombra roja como de la gala principal.

Tras conocerse la noticia, rápidamente comenzaron a circular rumores sobre posibles conflictos o diferencias detrás de escena. Sin embargo, desde el propio programa aclararon que la decisión no tendría relación con ninguna interna vinculada a la premiación.

“Es por un tema de laburo, nada que ver”, explicaron al intentar desactivar las especulaciones sobre un supuesto malestar con la organización del evento.

Mientras tanto, aumenta la expectativa por la ceremonia organizada por APTRA, que volverá a reunir a las principales figuras, programas y producciones de la televisión argentina en una de las noches más importantes del año para el espectáculo nacional.

A qué hora y cómo ver los Martín Fierro 2026

La ceremonia se realizará el lunes 18 de mayo en el Hotel Hilton de Puerto Madero y será transmitida en vivo por Telefe. Como ocurre cada año, la cobertura comenzará desde las 19 con la alfombra roja, mientras que la gala principal arrancará cerca de las 21. En esta edición, la conducción estará a cargo de Santiago del Moro.