¿Destronó a Brenda Asnicar? Así fue el espectacular debut de Julieta Poggio en Patito Feo

"Patito Feo", la exitosa telenovela juvenil que se emitió en El Trece durante los años 2007 y 2008, ya estrenó su versión teatral con un elenco renovado y nuevo nombre: "Buscando a Patito Feo". La nueva historia, que se presenta en el Teatro Broadway de la Ciudad de Buenos Aires, cuenta con el rol protagónico de Julieta Poggio, interpretando a Antonella Lamas Bernardi, papel que anteriormente tuvo Brenda Asnicar y que rechazó volver a encarnar en este proyecto.