¿Destronó a Brenda Asnicar? Así fue el espectacular debut de Julieta Poggio en Patito Feo
La ex Gran Hermano brilló en calle Corrientes durante el estreno de la versión teatral de Patito Feo, la telenovela juvenil que se emitió entre 2007 y 2008.
"Patito Feo", la exitosa telenovela juvenil que se emitió en El Trece durante los años 2007 y 2008, ya estrenó su versión teatral con un elenco renovado y nuevo nombre: "Buscando a Patito Feo". La nueva historia, que se presenta en el Teatro Broadway de la Ciudad de Buenos Aires, cuenta con el rol protagónico de Julieta Poggio, interpretando a Antonella Lamas Bernardi, papel que anteriormente tuvo Brenda Asnicar y que rechazó volver a encarnar en este proyecto.
Lo cierto es que esta propuesta renovada generó más polémica de la pensada: el rechazo de las protagonistas originales -Laura Esquivel como "Patito" y Brenda Asnicar como "Antonella"- obligó a la producción a elegir nuevas actrices. Cabe señalar que Esquivel explicó que ella ya había "largado" el personaje de Patito y no deseaba volver a interpretarlo, ya que sus aspiraciones artísticas actuales van en otra dirección.
Por su parte, Asnicar fue más enfática, alegando que no quería participar nuevamente en proyectos que promovieran el bullying o los disvalores, un tema que fue muy criticado en la serie original con la división entre "Divinas" y "Populares". Aunque les deseó éxito a las nuevas figuras, lanzó la frase polémica: "Antonella Lamas Bernardi hay una sola, ¿ok?".
No obstante, las protagonistas actuales -Julieta Poggio y Guadalupe Devoto- aseguraron que la historia presenta otras temáticas e intenta concientizar respecto del bullying, el uso de redes sociales y la mirada hacia el potro.
De esta manera, la obra tuvo su debut con sus nuevas figuras y fue todo un éxito. Pero una de las particularidades más destacadas fue el despliegue de la ex Gran Hermano, que bailó y cantó superando ampliamente las expectativas del público. De hecho, muchos aseguran que destronó por completo a la vieja Antonella (Brenda) con una renovada versión de este personaje.
Mirá los videos:
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario