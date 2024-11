Yanina Latorre filtró cómo serán los últimos programas de Susana Giménez

"Este domingo sería el anteúltimo programa. Hoy estuve chequeando, empieza Gran Hermano el lunes, deberían invitar a Santiago del Moro. Hubo un rumor, en un momento se pensó, no se arregló, no sé si es que Susana no quiere o Santiago no le divierte. Eso no va a pasar. Lo cierto es que este domingo va a haber una entrevista de ella misma hecha con inteligencia artificial a La Mary", comenzó contando Latorre.

"Dicen que quedó brutal, que es buenísima y super divertida. Y hasta ahora no hay invitado cerrado y están decidiendo cómo va a ser", aseguró la panelista.

Lejos de terminar ahí, Yanina adelantó cómo va a ser el último programa: "Es una bomba. La invitada de la noche especial va a ser Tini. Va a haber un sketch mega, con 15 figuras de muy buen nombre".

Se viene un EXPLOSIVO CIERRE DE CICLO del programa de Susana Giménez



TINI sería una de las INVITADAS DESTACADAS



— América TV (@AmericaTV) November 28, 2024

Luego, Yanina Latorre sumó a su información: "Santiago del Moro va a estar en un brindis, cierre de programa, en el último. A mí me pareció raro. Lo lógico sería que vaya Santiago este domingo a hablar porque arranca Gran Hermano".

Y por último concluyó: "También sé que buscaron a Roberto García Moritán. Se reunieron con él, le ofrecieron guita, mejor que a Pampita. Dijo: 'no me den nada, porque no voy a hablar".

Cabe recordar que el próximo lunes 2 de diciembre, por la pantalla de Telefe, vuelve Gran Hermano. En esta oportunidad, el reality contará con 24 participantes y ya confirmaron que habrá nuevas reglas.