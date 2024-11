Yanina Latorre fulminó a Fernando Niembro tras insultar a Diego Latorre: "Resentido del fútbol"

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/yanilatorre/status/1859600430424011115&partner=&hide_thread=false Avisenle al corrupto este q “el boludo” lo supero ampliamente. Es el 1 comentando y lo mas importante no choreo c ningun gobierno. Besis https://t.co/zC2W3B7Jfi — Yanina Latorre (@yanilatorre) November 21, 2024

Además, visiblemente molesta, la polémica Yanina habló en su programa de radio de El Observador 107.9: "El periodista deportivo de cepa es un resentido del fútbol", comenzó indicando en torno a Niembro. "Me parece un desbubicado. Que haya dicho 'no quiero dejar mi lugar', me encanta, pero 'estos dos boludos no saben nada'... ¿qué? ¿hay que ser Niembro para saber de fútbol? Un pobre tipo, es todo lo que tengo para decir", sentenció.

yanina latorre niembro

Qué dijo Niembro sobre Diego Latorre

La furia de la esposa de Diego Latorre tiene sentido: Fernando Niembro habló de manera despectiva tanto de él como del Mago Capria, lo que desató fuertes críticas en redes sociales y, por supuesto, la bronca de Yanina.

En diálogo con Marcelo Grandío, Niembro señaló: "Estaba haciendo el equipo de primera y en un momento determinado tenía a la derecha mía a Latorre y a la izquierda al Mago Capria. Y a mí me agarra un dolor acá en el pecho fuertísimo, yo sabía que era un ataque al corazón".

Y continuó diciendo: "Lo miré a Latorre, lo miré a Capria y dije: 'a ninguno de estos dos le voy a dejar el programa. De ninguna manera, estos son dos boludos que no saben nada. Acá el único tipo que puede conducir soy yo'. Y seguí con el dolor en el pecho, terminé con un infarto".

niembro