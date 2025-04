Yanina Latorre fulminó a Luciana Salazar y reveló detalles de su economía: "Sos burra"

LULI.jpg Luciana Salazar, filosa contra Amalia Granata.

“Todo lo que hiciste te fue mal. No tenés talento ni oficio. Me limpio el c... con tu carta documento. Yo laburo, me preparo. No necesito que me mantenga nadie”, disparó sin anestesia. Pero lo más fuerte llegó después, cuando Latorre aseguró haber investigado el estatus fiscal de Salazar.

“Es monotributista categoría A, la más baja, gana 650 lucas por mes. ¿Cómo pagás el pasaje de avión, el colegio?”, se preguntó, indignada. “Tu último contrato fue en 2023, por 23 mil pesos. Te dan de alta y baja el mismo día. Desde 2016 para atrás viviste del agua”, ironizó.

La panelista incluso se mostró decidida a ir por más: “Soy contadora, Luciana. Tengo todo. Me voy a dedicar a estudiar tus contratos laborales. ¿Quién te cubre? No me rompas más las pelotas”.

La feroz crítica dejó a todos los presentes en silencio, mientras en redes sociales el cruce se volvió tendencia. Aunque Salazar aún no respondió públicamente, la tensión entre ambas promete seguir dando que hablar. Y, con Yanina encendida, es probable que el conflicto todavía tenga varias bombas por explotar.

"Es monotributista , categoría A la más baja …" @yanilatorre @SQP_oficial

pic.twitter.com/rqn4O1bjCt — Ptc Recargado Rating (@PtcRecargado) April 3, 2025