Yanina Latorre, sin piedad contra Lizardo Ponce: "Es un chupa ort... de influencers"

Seguidamente, calificó al conjunto de referentes en las redes sociales como "una manga de pelotudos" y pidió que "todos los que se ofendan por esto" se metan "un palo en el orto". Finalmente, soltó: "Es show, es humor, lo dije, lo pienso", mientras los integrantes del canal de streaming estallaban de risa.

"La Reini" destrozó a Yanina Latorre: "Animal"

De manera inesperada comenzó una nueva guerra en el mundo del espectáculo y en esta ocasión tiene a dos reinas de distintas generaciones: Yanina Latorre y Sofía "La Reini" Gonet, quienes empezaron una discusión que no tiene fin. Todo se originó luego de que Yanina hiciera comentarios desagradables y fuera de lugar por la confesión de "La Reini", quien aseguró haber tenido una relación tóxica.

Ante esto, la panelista de LAM opinó de manera confrontativa y soberbia sobre el reportaje de Sofía Gonet a la Revista Gente. Es por esto que "La Reini" no se guardó nada y, mediante un video compartido en sus redes sociales, le respondió tratándola de "peligrosa" y "animal" por cuestionar un tema tan delicado.

En su audiovisual, Sofi Gonet puso en contexto a sus seguidores asegurando que Latorre estuvo "burlándose palabra por palabra" de lo que ella dijo en la entrevista. Tras esto, comenzó: “En un momento cuando va a empezar a leer la parte en la que yo hablo de esta relación tóxica, le pregunta como a una compañera, ‘¿la fajaron o no la fajaron? Así sé si puedo reírme o no reírme’. A la par que hacía semejante comentario de animal, me denigraba y me quería hacer sentir menos por no ser comunicadora o por no tener ningún talento, como que no estaba lo suficientemente preparada para contestar preguntas”.

Luego, continuó: “Dejame que te cuente algo Yanina Latorre, si hay alguien que claramente no está preparada para ser comunicadora y lo acaba de dejar más que claro, sos vos con la animalada que acabas de hacer. Que una mujer con una voz tan importante como la tuya, sea capaz de decir semejante burrada, a mí me parece criminal y peligroso”.

