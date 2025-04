Yanina Latorre reveló cuál sería el secreto que Wanda Nara sabe de Elba Marcovecchio

"Y que te habrías mandado un par de tramoyas con la escritura de alguna de las propiedades o con cosas de la herencia de Jorge", agregó Yanina.

Ante esto, Elba Marcovecchio, que se encontraba en el piso, se defendió y contestó: "Nosotros vivimos muchas cosas el año pasado y estamos logrando una paz familia. Me cuesta creer esto...".

"Pienso más que Wanda lo está inventando, a que alguien de la familia la haya llamado. Yo no soy titular de la obra social, no tengo chance de cortarla", aclaró.

Embed - Elba Marcovecchio LE RESPONDE TODO a Wanda Nara: "El mensaje de Wanda es pseudo mafioso"

Bárbara Lanata habló de las fuertes acusaciones de Wanda Nara a Elba Marcovecchio: "Me metió..."

En los últimos días, Wanda Nara apuntó fuerte contra Elba Marcovecchio y se generó un picante ida y vuelta y terminó con una demanda de parte de la abogada contra la mediática.

En medio de este panorama, en las últimas horas, Bárbara Lanata rompió el silencio y se metió en la polémica. "No sé de qué habla. Wanda tiene mi teléfono y no me llamó. Me parece que es un tema de ellas y me metió en el medio", expresó la hija del periodista con un mensaje que le mandó a Guido Záffora por WhatsApp.

"Tiene razón, tiene toda la razón del mundo", comentó al aire Elba Marcovecchio en DDM y agregó: "Estoy diciendo algo simple: si tiene algo que decir, que lo diga. Mi demanda ya está en curso".

Embed - Elba Marcovecchio LE RESPONDE a Wanda Nara tras los ESCANDALOSOS TWEETS: "La voy a demandar"