El picante debate entre Pampita y Yanina Latorre sobre la infidelidad y la "boludez" de los hombres

La categórica respuesta de Pampita: "Los hombres no son boludos, deciden"

Pampita rechazó de cuajo la idea de restarle responsabilidad a la infidelidad masculina bajo el rótulo de la "boludez" o la "inmadurez". Mirando fijamente a Latorre, retrucó con firmeza: "No, los tipos son igual de inteligentes que las mujeres, toman una decisión. Deciden. No los pongamos en la categoría de 'son boludos'. No, no. Hacen lo que quieren, lo deciden. Las decisiones tienen consecuencias. No me gusta poner a los hombres en el lugar fácil de 'bueno, hago lo que quiero porque soy boludo'. Tuviste la inteligencia para saber que esto iba a traer consecuencias".

Para cerrar su postura, Pampita dejó una definición implacable sobre lo que realmente significa el compromiso emocional: "Amar es que no tenés ojos para otra persona. Si no, no amás, estás en una cómoda".