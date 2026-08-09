El picante debate entre Pampita y Yanina Latorre sobre la infidelidad y la "boludez" de los hombres
Yanina Latorre diferenció un affaire puramente sexual de una doble vida y relató un dramático conflicto familiar con denuncia policial incluida, Carolina "Pampita" Ardohain defendió otra postura.
PH Podemos Hablar (Telefe), conducido por Andy Kusnetzoff, se convirtió una vez más en el escenario de un debate de alta tensión. Al sonar la consigna que invitaba a avanzar a aquellos que "fueron engañados una o varias veces", las invitadas Carolina "Pampita" Ardohain y Yanina Latorre cruzaron de inmediato sus miradas. Lo que comenzó como una catarsis personal escaló rápidamente a una discusión profunda, teñida de vivencias dolorosas, reproches de género y dos visiones completamente opuestas sobre el amor y los pactos de pareja.
Pampita: monogamia, herida y el doble estándar social
Pampita de inmediato dio el paso al frente y, sin rodeos, admitió haber sido engañada "en reiteradas ocasiones con distintas parejas". La conductora y modelo, autodefinida como estrictamente monogámica, lamentó el trato diferencial que la sociedad y los medios ejercen sobre las mujeres en estas situaciones: "Hay un morbo en la sociedad de que nosotras somos cornudas y te lo dicen como insulto, pero a los tipos no les dicen nada. (...) Hablá con él, flaco. No es culpa tuya que te engañen, eso está claro, la culpa es del que te engaña".
Yanina Latorre aprovechó para definir a la modelo como una "eterna romántica" que vive enamorada del amor y de la vida conyugal, cuya incansable búsqueda es "encontrar un tipo que no la cague", algo que Latorre calificó, de manera tajante, como "imposible".
"Un polvo se perdona": la teoría de la "boludez" masculina de Yanina Latorre
Al trasladar el debate a su matrimonio de 32 años con Diego Latorre, Yanina defendió una postura sumamente pragmática, haciendo una clara distinción entre el amor y el acto sexual: "Yo no le hubiera perdonado a Diego una María Inés Alfonso, pero un polvo para mí se perdona. (...) El sexo es sexo para mí y el amor es amor. Para mí es más importante el proyecto de vida que un polvo".
Para justificar el desliz físico de los hombres, Yanina recurrió a un argumento que encendió la polémica: "Diego es mi otra mitad... pero es un boludo. A mí me gusta poner a los hombres en ese lugar: ay, son boludos y cometen errores. No los pongamos en la categoría de lo que quieren... cometen infidelidades inmaduramente".
La categórica respuesta de Pampita: "Los hombres no son boludos, deciden"
Pampita rechazó de cuajo la idea de restarle responsabilidad a la infidelidad masculina bajo el rótulo de la "boludez" o la "inmadurez". Mirando fijamente a Latorre, retrucó con firmeza: "No, los tipos son igual de inteligentes que las mujeres, toman una decisión. Deciden. No los pongamos en la categoría de 'son boludos'. No, no. Hacen lo que quieren, lo deciden. Las decisiones tienen consecuencias. No me gusta poner a los hombres en el lugar fácil de 'bueno, hago lo que quiero porque soy boludo'. Tuviste la inteligencia para saber que esto iba a traer consecuencias".
Para cerrar su postura, Pampita dejó una definición implacable sobre lo que realmente significa el compromiso emocional: "Amar es que no tenés ojos para otra persona. Si no, no amás, estás en una cómoda".
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