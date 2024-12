Yanina Latorre reveló que tuvo sexo con una mujer: la inesperada reacción de Lola Latorre

yanina latorre

La historia de Yanina Latorre

“Yo soy muy del colegio de monja, fui muy boluda y me avivé de grande. Hubiera querido ser p... pero llegué tarde”, aseguró Yanina en el programa. “Pero tu primera vez fue con una compañera del colegio”, comentó La Tía Sebi. Al escuchar eso, Lola se quejó porque su mamá nunca le había contado esa intimidad. “Y vos no me contás que te peleas con Felipe, yo tampoco te cuento”, lanzó sin filtros la “angelita”.

“¡No me molesta! Pero me estoy enterando acá, no da”, manifestó la joven. “No voy a decir el nombre, pero debuté con una mujer porque en mi época en el colegio de monjas era todo muy reprimido. Fue en la casa de ella, cuando vas a dormir a lo de una amiga, terminás engrampada”, reveló la popular panelista.

“Y un día estaba en la cola del banco”, indicó la mediática para seguir contando la anécdota. Sin embargo, Lola la interrumpió: “¿Te la encontraste?”. “No, ¡vos la conocés!”, le dijo su mamá. “¡No!”, reaccionó la influencer a los gritos. “¿Todos la conocemos o solo Loli?”, quiso saber uno de los integrantes del streaming. “Es compañera del colegio, no es famosa”, continuó Yanina.

La crítica a Migue Granados

Yanina Latorre cuestionó a Migue Granados luego de su participación en el canal de streaming Olga. Durante su programa radial en El Observador, Latorre expresó que la invitación, presentada como espontánea, había sido planificada de antemano. Además, calificó al conductor como "inseguro" y criticó su falta de responsabilidad tras la controversia generada por el sketch del "pesebre viviente", emitido en el ciclo "Mi primo es así", de su plataforma.