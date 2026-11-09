Yanina Latorre reveló el incómodo momento que vivió en "VIP" durante la misa del papa León XIV

Pero el calor no fue lo único que llamó su atención. La periodista también recordó las conversaciones que mantuvo con algunos dirigentes políticos que compartían el sector VIP y que, según relató, le preguntaban a qué canal se iba.

La anécdota dejó al descubierto algunas de las situaciones particulares que se vivieron detrás de escena, mientras los invitados intentaban pasar el tiempo antes del inicio de la celebración religiosa.

A pesar de las incomodidades, Yanina había compartido desde sus redes sociales su entusiasmo por formar parte de un acontecimiento de semejante magnitud. Incluso mostró detalles de su look y algunas imágenes de su llegada al Monumento de los Españoles.

Una vez finalizada la ceremonia, la conductora decidió contar la otra cara de la experiencia: la larga espera, el calor y las particularidades de un sector reservado para invitados especiales. Sin embargo, dejó en claro que nada de eso opacó su emoción por haber participado del encuentro y cerró su relato con una frase contundente: “Que viva el Papa”.