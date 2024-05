El tenso cruce entre Yanina Latorre y Marina Calabró: "No podés justificar todo"

En tanto, Marina Calabró defendió la trayectoria de Moria, por lo que Yanina la encaró: "Vos le chupás el ort... a Moria porque le tenés pánico". Por eso, Calabró aseguró: "¿No te puede caer bien alguien? Para mí es divertido cómo lo dice, es artístico... Tiene razón en lo que dijo". Tal es así que, muy molesta, Latorre sentenció: "Para mí, Moria labura y vive, no creo que le sobre".

Tras esto, no dudó en afirmar: "Moria siempre le pega a Susana y la hace quedar como una pelotu..., boba, y que ella es más elevada". Marina, por lo tanto, respondió: "No es ideológico, es que en la percepción de Moria, Susana fue muy ingrata con ella. Para mí, es mucho más vanguardia Moria que Susana. Ella más que levantar un teléfono atrás de un escritorio y el carisma... Sumó más Moria que Susana a la industria".

Sin embargo, debido al tono que estaba tomando la discusión, Yanina Latorre cerró el pase entre ambos programas: "Como no me quiero pelear con Marina, me voy a retirar de este pase... no podés justificar todo".