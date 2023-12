La durísima advertencia de Jorge Valdano sobre Yanina Latorre: qué dijo

Luego, continuó: “Jorge Valdano la conoce a Yanina y la conocen todos, su marido estuvo jugando en Tenerife y Jorge Valdano me contó cosas espectaculares de Yanina y se llevó las manos a la cabeza. Me dijo 'no, no puede ser', le dije ¡Jorge, no te asustes', me dijo que era una mujer todoterreno”.

jorge valdano yanina latorre

Siguiendo con su relato, Antolín afirmó: "La conocen todos a Yanina, en esos años era terrorífica, me dijo Jorge 'cuidado con lo que haces, ten cuidado con ella y no te metas en ese vagón' eso me dijo sobre ella". Por otro lado, el periodista confesó: "Yo le dije a Jorge que yo a Yanina no la conozco, es ella la que me manda mensajes a través de la tele, solo dice que soy un periodista español que la acosa, yo no acoso a nadie, Valdano es encantador y un hombre súper educado y culto, es tipazo".

Aunque, por si esto fuera poco, Roberto Antolín cerró: "Es un tipo 10 realmente, pero se llevó las manos en la cabeza cuando hablamos de Yanina, yo no la relacionaba con Diego Latorre a ella y ahí fue que me dijo todo lo que te conté".