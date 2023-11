Yanina Latorre reveló que perdió un hijo

yanina latorre diego latorre

Y, durante la entrevista, Yanina contó cómo se lo confesó a Diego. "Yo cuando perdí mi primer hijo, era el día de un River - Boca y yo no le dije nada a Diego hasta que no terminó el partido", comenzó explicando. Ante la sorpresa de los conductores continuó: "Te lo juro, perdí un bebé, estaba embarazada de mi primer hijo".

Para cerrar declaró: "Diego jugaba en Boca, lo perdí, la llamé a mi mamá, a mi papá, me llevaron, solucioné todo, me quedé en la cama. Y recién cuando llegó él del partido le conté lo que había pasado. No lo llamamos".