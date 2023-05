Yanina Latorre reveló quién le robó la cartera a Majo Martino

“Pueden creer que me robaron la cartera en la gala de la Cruz Roja en el hotel Alvear?Sigo mirando cámaras en el Alvear menos mal que estoy con Sherlock @LochoLoccisano”, escribió la influencer en dos tweets.

Quién le robo la cartera a Majo Martino

En LAM (América TV), el ciclo conducido por Ángel de Brito, revelaron quién fue la autora del robo de la cartera de la periodista.

Yanina Latorre aseguró que la cartera que le robaron a Martino era de la marca Chanel y que vale siete mil dólares. De Brito le preguntó a la panelista cómo fue. Latorre detalló: "Ella estaba en el baño con Connie Ansaldi, salió del baño, se pusieron a sacar unas fotos. Ella apoyó la cartera en el lavabo, en la mesadita. No se dieron cuenta, siguieron hablando. Llegó a la mesa y se dio cuenta de que no tenía la cartera. Vuelven y la cartera ya no estaba".

yanina latorre majo martino

"Escándalo, seguridad, pidió las cámaras, tardaron en autorizarlas. Se hizo ahí las 4 de la mañana. La gente decía: 'qué pesada hasta las 4 de la mañana buscando una cartera'; yo por una Chanel doy la vida, amor", dijo la panelista.

Latorre continuó con el relato: "Una de las chicas camareras dijo: 'Mirá, hace un rato, una señora dijo 'hay una cartera, de quién es', salió otra del baño dijo: 'es mía, la agarró y se fue'". "Y le describió cómo estaba vestida", agregó.

Las panelistas y el conductor quisieron más datos de la autora del robo. "La chorra, te aclaro, cuando agarra la cartera se la cuelga con la de ella, se va, se fuma un pucho en la puerta del Alvear. Está todo en la cámara", dijo Latorre.

"¿La chorra es del medio?, preguntó de Brito. "Es periodista, y es editora de una revista que levanta este tipo de notas", afirmó. "Es editora de Gente, empieza con K", agregó. "Bueno, ya está: Karina Noriega, cuántas editoras de Gente con K hay", dijo de Brito.

Yanina Latorre aclaró que la periodista se comunicó con Majo por Instagram para contarle que había sido un malentidido, que pensó que era la cartera de una amiga. Finalmente, se la devolvió. "Entonces, fue un malentendido, no se la robó. La periodista encontró la cartera, la llamó a Majo: 'tengo tu cartera, me equivoqué, me la llevé'", resumió el conductor.