Yanina Latorre se burló de Flor Vigna por la promoción de su nueva canción

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/yanilatorre/status/1731995339534614755?t=YqUBS6oObEfSsZoFPAzffQ&s=08&partner=&hide_thread=false Q es esto??????????? https://t.co/mi1LC5Fbe9 — Yanina Latorre (@yanilatorre) December 5, 2023

Esto es porque un usuario comentó: "Les juro que trato de entender a los fans pero cuando me acuerdo lo que rompían los huevos las de Flor Vigna y veo esto, no logro llegar al punto". A estas palabras, el joven sumó el video de Flor en el que se la ve con un osado look haciendo referencia a todas las críticas que recibió en el último tiempo.

Yanina Latorre, por su parte, tras ver el audiovisual, escribió: "¿Qué es esto?", mostrándose sorprendida sobre el video que Vigna compartió y el cual no sólo la dejó impactada a ella, sino también a varios seguidores. Es más, algunos de ellos le hicieron diferentes comentarios como: "la persona con menos gracia y talento que pisó este país" o "Ahora que estamos en diciembre parece un proyecto escolar de fin de curso de 7mo, bueno de 5to".