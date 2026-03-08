Yanina Zilli confesó en Gran Hermano que tuvo un romance con Martín Palermo: todos los detalles
En una charla íntima dentro de la casa, la participante sorprendió a sus compañeros al contar que años atrás mantuvo una relación con el ídolo de Boca.
En las últimas horas, una conversación relajada dentro de la casa de Gran Hermano terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados del reality luego de que Yanina Zilli hiciera una inesperada confesión sobre su pasado sentimental.
Mientras compartía anécdotas con otros participantes, la jugadora reveló que años atrás vivió un romance con el exdelantero y actual entrenador Martín Palermo, una figura emblemática del fútbol argentino e ídolo de Boca.
El comentario surgió en medio de una charla sobre relaciones y experiencias personales. En ese contexto, Zilli sorprendió a sus compañeros al recordar el vínculo que tuvo con el exfutbolista, generando de inmediato reacciones de incredulidad y curiosidad dentro de la casa.
La exvedette confirmó la leyenda urbana sobre un encuentro con el "Titán" en Mar del Plata, mientras ella se encontraba haciendo temporada en el teatro, aunque aclaró un detalle logístico a la hora de abandonar el departamento y teniendo a los periodistas en la puerta, listos para capturar ese momento; Palermo no escapó en el baúl de su auto para no ser visto, sino que viajó oculto en el piso del coche, entre los asientos. Se conocieron a través de Miguel del Sel cuando ella trabajaba en Rompeportones y él se encontraba recientemente separado.
La revelación no tardó en generar repercusión tanto dentro como fuera del reality. Entre los jugadores, el comentario despertó preguntas y bromas, mientras que en redes sociales muchos seguidores del programa comenzaron a hablar del tema.
Algunos de sus compañeros le pidieron más detalles sobre cómo se conocieron y en qué momento ocurrió el romance, mientras que otros tomaron la revelación con humor.
Desde su ingreso a la casa, Zilli se convirtió en una de las participantes que más momentos llamativos protagoniza, ya sea por sus opiniones, discusiones o confesiones inesperadas.
