YSY A se enojó con un fanático que se metió en su show: "El escenario es para el artista"

"Silencio porque les quiero decir algo de verdad. Si me respetan, cállense un toquecito porque les quiero hablar en serio", comenzó diciendo YSY A.

Un BOLUDO se TIRO al ESCENARIO de YSY A y CASI SE PRENDE FUEGO en EL STREAM de BRUNENGER

Luego, agregó: "Yo dejo la vida y me tomo con mucho respeto y mucho compromiso mi trabajo de estar acá arriba del escenario".

"El escenario es para el artista. Si ustedes me aman de verdad, no me pueden faltar el respeto como el bolu... que se acaba de subir al escenario", siguió.

Y cerró de manera contundente: "Yo no me subo a la moda de artistas que suben gente al escenario para hacerse los simpáticos y demás. Yo dejo el alma acá, pero este es mi lugar".

https://twitter.com/sepdanii/status/1616642885096509443 Desde cuándo Ysy A está tan fantasma hermano pic.twitter.com/NDhYJbI84r — Frases de Sexo Fernández (@sepdanii) January 21, 2023