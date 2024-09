Yuyito González confirmó cuándo podrá vivir con Javier Milei

Durante los festejos de sus 200 programas de "Empezar el día", el ciclo que conduce en Ciudada Magazine, Yuyito habló con Yanina Latorre y fue contundente. En primera instancia, le consultaron si el presidente se haría presente en los festejos, aunque ella lo respaldó: “¿Si va a venir hoy? No. Él está en otro tema, está trabajando ahora y yo voy para allá cuando termine y me quedo con él”, explicó.

Yuyito Gonzalez Quinta de Olivos

Luego de esto, Yanina una vez más fue tajante y le preguntó si ya tenía fecha para vivir con el Presidente: “Lo tenemos medio pensado, por ahora, para enero. Después del viaje de trabajo al que lo voy a acompañar, ese sería nuestro plan”, confirmó entonces Yuyito.

Por su parte, Pepe Ochoa le preguntó a la conductora si tenía miedo de que la convivencia "arruine la relación". No obstante, ella una vez más se mostró segura de su decisión y respondió cortito y al pie: “No, para nada. ¿Por qué? Para nada. No creo en gualichos. Soy cristiana y estoy protegida por el Señor, por Jesús. Nada me puede atacar”, dijo para cerrar.