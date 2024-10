Yuyito González dio detalles exclusivos de la entrevista que le hará a Javier Milei

En este contexto, Yuyito González se refirió al audio que hizo público su hija que le había enviado el mandatario: "Tremenda mi hija, está tremenda Brendita. Compartió un audio, muy lindo, muy cariñoso, pero era muy privado, ¡Ay, Brendita, Brendita! Hubo llamadito mío, pero bueno, la chiqui es brava, para todo tiene una respuesta".

Consultada sobre qué le pareció que Milei le diga “hija” a Brenda Di Aloy, señaló: “Me generó mucha ternura, ahora que se haga público no me generó ternura. Sonó lindo, a mí me pareció hermoso, pero era del ámbito privado. Pero bueno, ya está, no era grave, no era nada malo,”

Yuyito Gonzalez confirmó la fecha en que se mudará a la Quinta de Olivos

Después de tantas especulaciones, finalmente, Amalia "Yuyito" Gonzalez rompió el silencio y reveló a la prensa cuándo tiene pensado comenzar con su mudanza a la Quinta de Olivos, con el fin de pasar más tiempo con el presidente Javier Milei y formalizar aún más la incipiente relación.

"¿Ya estás mudada, estás en la Quinta, es así?", indagó sin vueltas el cronista de Intrusos a la conductora. "No, no estoy mudada, nos vemos todos los días", enfatizó Yuyito en su respuesta. Además, añadió: "Estamos construyendo nuestra relación, estamos juntos todo lo que se puede. Lo tenemos planificado más para enero, porque yo en diciembre tengo otras cosas".

Luego, en su programa "Empezar el día", Yuyito se refirió a cómo será la celebración del cumpleaños del líder libertario, que cumplirá 54 años el próximo 22 de octubre. "Tengo varios festejos, el cumple de Javier, el año nuestro acá, no sé qué festejos habrá para un año de la presidencia. Y después empezamos a pensar en las fiestas, en la Navidad y en Año Nuevo", lanzó la conductora, pasando por alto la fecha de su novio.