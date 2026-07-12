Yuyito González volvió a hablar de su relación con Javier Milei: "Quedó atrás"

Yuyito dejó en claro que su presente está enfocado en el trabajo y en su rol como comunicadora, sin dejar que su historia personal con el mandatario interfiera en su desempeño profesional. Aunque reconoce que el vínculo que los unió fue significativo, insiste en que ya no hay espacio para sentimientos encontrados y que prefiere mirar hacia adelante, separando su vida privada de su faceta pública. Para ella, la clave está en haber transitado el duelo con naturalidad, entendiendo que cada relación cumple un ciclo y que, una vez cerrado, lo que queda es la experiencia y el aprendizaje. Con esa misma lógica, asegura que no le cuesta ver a Milei en los medios ni escuchar opiniones sobre su gestión, porque su mirada actual es la de cualquier ciudadana que observa la realidad política sin el filtro de la intimidad.