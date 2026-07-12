Yuyito González volvió a hablar de su relación con Javier Milei: "Quedó atrás"
A pesar de la sobreexposición del presidente en los medios, la conductora sostiene que el sentimiento se terminó y que encara su labor diaria con objetividad, lejos de cualquier militancia o resto emocional.
La ex vedette visitó la mesa de Juanita Viale y rompió el silencio sobre cómo vive el presente de su ex pareja, el actual presidente de la Nación, Javier Milei. Ante la consulta de Juana sobre si todavía existe algún vínculo afectivo al verlo con la banda presidencial, la conductora fue tajante al asegurar que su postura actual es “completamente profesional y objetiva”. “Emocional nada. Emocional nada”, repitió Yuyito para dejar en claro que el sentimiento quedó en el pasado.
Según explicó, el tiempo ha sido un factor fundamental para procesar la ruptura: “Ya pasó mucho tiempo desde que nos separamos, más de un año”. Para ella, este distanciamiento le ha permitido ver la situación con claridad, tratando el tema como cualquier otra separación que ha tenido en su vida. “Vas procesando la salida de esa relación hasta que queda atrás en el pasado”, señaló, comparando esta experiencia con otras rupturas previas.A pesar de que la figura de Milei ocupa todas las primeras planas, González le restó peso a la fama actual de su ex, argumentando que “todos hemos tenido novias o novios que son famosos”.
En su rol como conductora, asegura que no condiciona a su equipo de trabajo al momento de abordar la actualidad política o económica del país.En su programa, Yuyito fomenta la libertad de expresión, incluso cuando se habla del presidente. “Pueden decir lo que quieran. Es un programa que ya de entrada estaba pensado para que sean todas las voces”, afirmó. La conductora destacó que sus panelistas, como Martín Musiati o Viviana Colmenero, tienen total libertad para opinar sin filtros, ya que ella prefiere mantener un enfoque basado en la noticia y la información más que en su historia personal.
Yuyito dejó en claro que su presente está enfocado en el trabajo y en su rol como comunicadora, sin dejar que su historia personal con el mandatario interfiera en su desempeño profesional. Aunque reconoce que el vínculo que los unió fue significativo, insiste en que ya no hay espacio para sentimientos encontrados y que prefiere mirar hacia adelante, separando su vida privada de su faceta pública. Para ella, la clave está en haber transitado el duelo con naturalidad, entendiendo que cada relación cumple un ciclo y que, una vez cerrado, lo que queda es la experiencia y el aprendizaje. Con esa misma lógica, asegura que no le cuesta ver a Milei en los medios ni escuchar opiniones sobre su gestión, porque su mirada actual es la de cualquier ciudadana que observa la realidad política sin el filtro de la intimidad.
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