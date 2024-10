Yuyito González ninguneó a Mirtha Legrand tras su opinión sobre su relación con Javier Milei

En diálogo con Socios del espectáculo, Yuyito aclaró que no le importan las opiniones sobre su relación amorosa. "No me interesa lo que piense la gente”, dijo. "¿Tenés relación con Mirtha? ¿Viste lo que dijo?”, le consultó el notero. Ante esto, contestó: “Yo voy al programa y hay buena onda, pero nada más. No escucho a nadie. ¿Vos le preguntás a la gente con quién tenés que ponerte de novia? Yo tampoco”.

“Pero la de Mirtha es una opinión importante, ¿o no?”, volvió a consultar el cronista. Sin embargo, la pareja del Presidente lanzó un comentario picante en contra de La Chiqui: "Nadie que me tire mala onda es importante”.

Embed - ¡PURO BARRO! Mirtha dijo que no aprobaba la pareja de Yuyito y Milei y ella se enojó

¿Milei se casa? El inesperado anuncio de Yuyito: "Para los haters"

Desde que inició su relación con Javier Milei, la exvedette Amalia 'Yuyito' González no escatima en exclamaciones y alardeos sobre su vínculo amoroso. Si bien no trascendió cómo es visto esto desde Casa Rosada, lo cierto es que la conductora se ha convertido en el blanco de críticas por su excesiva demostración de felicidad cada vez que abre su programa "Empezar el día" por la pantalla de Ciudad Magazine.

Lo cierto es que esta semana Yuyito sorprendió a toda su audiencia con algunas pautas que invitan a pensar que ella y el jefe de Estado pasarán pronto por el altar. Con la marcha nupcial de fondo, manifestó: "Tengo para mostrarles esto, mirá qué amor, no sé si les dice algo esto. ¿Tenemos torta de bodas? ¿Tenemos alianzas, por ejemplo? Mirá qué hermosura. Como dicen los chicos hoy, se vienen cositas nuevas", comenzó diciendo, mientras en la pantalla de atrás aparecían dos muñequitos de torta casándose, así como también una torta con la palabra "love".

Si bien la conductora no aseguró que el casamiento fuese a ser pronto ni tampoco arrojó una fecha estimativa, sí se encargó de dejar un mensaje contundente: "Esto es... un poquito dedicado para el club de haters", indicó, para referirse a quienes la critican por su alardeo permanente sobre su relación con el primer mandatario. ¿Se viene la boda presidencial?

yuyito anuncia casamiento con milei.mp4