El gesto de Jakob Von Plessen por el que se habría reconciliado con Zaira Nara
A más de tres años de su separación, la pareja se habría reconciliado después de un gesto que tuvo el padre de los hijos de la modelo. Los detalles.
Nadie en el ojo mediático ni en el entorno cercano había anticipado una segunda oportunidad sentimental entre Zaira Nara y Jakob Von Plessen. Tras anunciar su separación en septiembre de 2022 y luego de años cultivando una discreción total, la expareja parecía haber dado un cierre definitivo a su historia. Sin embargo, la armonía mantenida por la crianza conjunta de sus hijos, Malaika y Viggo, y los encuentros familiares reiterados habían cimentado una relación cordial.
Inesperadamente, un reciente movimiento de Jakob en las redes sociales, donde mantiene un perfil notoriamente bajo, ha reavivado con fuerza las versiones de un acercamiento romántico, llevando a la especulación de un nuevo capítulo en la historia de amor. El rumor de una posible reconciliación se encendió este fin de semana largo, coincidiendo con el viaje de Zaira a Mendoza para asistir a un evento exclusivo patrocinado por una marca que la eligió como figura central. El detonante fue el gesto digital de Jakob.
El polista subió una storie a Instagram en la que mostraba su desayuno: un mate en la cocina de un hospedaje, con las majestuosas cumbres nevadas de la montaña como telón de fondo. El detalle que rápidamente se filtró fue la elección de la yerba: la nueva línea que Zaira lanzó al mercado este año, compartiendo además el mismo paisaje de montaña con cumbres nevadas.
Este sutil pero significativo guiño no pasó inadvertido. La marca, demostrando una notable agilidad para aprovechar la viralización del momento, compartió la publicación de Von Plessen, lo etiquetó y sumó la frase “Finde XXL, mates XXL”. Como broche de oro a este intercambio digital, Zaira dejó su huella en los comentarios, limitándose a usar el emoji del mate.
En cuestión de minutos, los seguidores de ambos se volcaron a las redes, sumando especulaciones y mensajes que alentaban efusivamente el reencuentro de la expareja. Para muchos de ellos, esta foto es mucho más que un simple gesto de "buena onda" y representa la primera evidencia de un acercamiento real, aunque, hasta el momento, ni Zaira ni Jakob han realizado declaraciones públicas para confirmar o desmentir las versiones.
Es relevante recordar que, desde su separación, la modelo y el polista han priorizado constantemente el bienestar de sus hijos, exhibiendo una relación madura, sin polémicas ni declaraciones escandalosas. Recientemente, ambos coincidieron en la primera comunión de Malaika en noviembre, un evento que dejó en claro que la familia se mantiene unida en las fechas importantes, más allá de cualquier diferencia sentimental.
La vida sentimental de Zaira tras la ruptura con Von Plessen, con quien compartió ocho años de discreción y crianza lejos del centro mediático, estuvo marcada por la incertidumbre. Después de poner punto final a esa etapa, inició un romance tan polémico como mediático con el polista Facundo Pieres. Tras la inesperada finalización con Pieres en abril de este año, Zaira quedó expuesta a una serie de rumores sobre nuevos amores, incluyendo a Nicolás Furtado, Victorio D’Alessandro, y más recientemente, al streamer Santiago “Bauleti” Baietti, versiones que no prosperaron o fueron rápidamente desmentidas.
Todo este historial tiene un telón de fondo familiar y mediático con consecuencias previas. Algunas versiones aún señalan que la separación con Von Plessen fue, en parte, un daño colateral del célebre Wandagate de 2021. Según se especula, Jakob habría sido la persona que, tras bambalinas, ayudó a su entonces cuñado Mauro Icardi a concretar el polémico encuentro con la China Suárez en París. Este suceso terminó detonando el escándalo judicial y mediático del año y, de forma indirecta, proyectó una sombra sobre su propia pareja.
Con la nueva evidencia digital, los seguidores de la historia Nara-Von Plessen sueñan con una reconciliación. Si bien públicamente la respuesta es el silencio, el uso de la yerba de la modelo y el intercambio en redes dan pie a las interpretaciones y deseos de quienes siempre apostaron por la estabilidad del clan. Por ahora, lo que es innegable es que la armonía y el respeto parecen haber ganado terreno, y la posibilidad de un nuevo capítulo entre Zaira y Jakob no puede ser descartada. En el universo de la farándula, donde una simple publicación basta para reavivar la ilusión, el futuro de la expareja vuelve a ser una atractiva incógnita.
