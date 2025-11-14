Zambrano tendrá su serie: así será el spin-off que expande el universo de "El Encargado"
El antagonista interpretado por Gabriel “El Puma” Goity tendrá su propia serie, actualmente en desarrollo. El actor adelantó detalles sobre la producción.
El fenómeno de El Encargado continúa creciendo y ahora se expande con un proyecto que promete atraer tanto a los seguidores de la serie original como a quienes quedaron intrigados por uno de sus personajes más singulares. Se trata de Zambrano, el spin-off que pondrá el foco en el abogado Matías Zambrano, encarnado por Gabriel “El Puma” Goity, quien se transformó en uno de los antagonistas más potentes y recordados de la historia.
La noticia fue confirmada por el propio Goity durante una entrevista en el streaming “Núcleo”, donde reveló que la producción ya se encuentra en etapa de preproducción. Aunque todavía no leyó el material definitivo, aseguró que en los próximos días recibirá los primeros documentos y que el rodaje está previsto para comenzar a mediados de marzo del próximo año.
Este cronograma coincide con la salida al aire de la cuarta temporada de El Encargado, ya filmada y lista para su estreno, lo que permitirá una transición fluida y un universo narrativo expandido. El proyecto está nuevamente bajo la creatividad de Mariano Cohn y Gastón Duprat, quienes buscan profundizar en un personaje que, pese a su rol antagonista, generó un fuerte impacto por su personalidad extravagante, su ironía y su forma particular de plantear conflictos.
En este nuevo enfoque, la historia se alejará del micromundo de los consorcios para adentrarse en territorios más ligados al poder judicial, un ámbito donde Zambrano se desenvuelve profesionalmente y cuyos matices podrían ofrecer una narrativa completamente distinta a la de Eliseo.
“Tengo entendido que en estos días voy a poder leer algunas de las cuestiones”, reconoció Goity, que aún no sabe con precisión hacia dónde se dirigirá la trama, pero adelantó que se barajan ideas que lo muestran en un costado más oscuro, inmerso en intrigas, tensiones legales y un abanico de situaciones donde el humor ácido podría convivir con dilemas más densos.
Según explicó, incluso los creadores sugirieron que esta serie podría explorar las tensiones entre el personaje y estructuras judiciales que suelen ser tan opacas como influyentes: “No sé exactamente. En su momento, cuando se fantaseaba con la serie, los chicos tiraban que iba a ir por otro lado, un Zambrano más oscuro, más tribunales. El palo viene por ahí, al poder judicial. Se la agarraron con los encargados, ahora se la van a agarrar con los jueces".
El tono del actor fue una mezcla de entusiasmo y humor: bromeó con que, si la historia apunta al mundo de los tribunales, “lo van a hacer de goma”, dando a entender que se vienen conflictos fuertes y un retrato más profundo de un personaje que ya había despertado curiosidad en la audiencia.
