Zambrano tendrá su serie: así será el spin-off que expande el universo de "El Encargado"

Según explicó, incluso los creadores sugirieron que esta serie podría explorar las tensiones entre el personaje y estructuras judiciales que suelen ser tan opacas como influyentes: “No sé exactamente. En su momento, cuando se fantaseaba con la serie, los chicos tiraban que iba a ir por otro lado, un Zambrano más oscuro, más tribunales. El palo viene por ahí, al poder judicial. Se la agarraron con los encargados, ahora se la van a agarrar con los jueces".

El tono del actor fue una mezcla de entusiasmo y humor: bromeó con que, si la historia apunta al mundo de los tribunales, “lo van a hacer de goma”, dando a entender que se vienen conflictos fuertes y un retrato más profundo de un personaje que ya había despertado curiosidad en la audiencia.