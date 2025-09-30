Zoe Bogach de GH habría engañado a su ex con Leandro Paredes y Mauro Icardi
Fue el ex novio de la joven que fue parte de GH quien contó que la influencer habría tenido intercambios románticos con ambos futbolistas.
El escándalo mediático que rodea la separación de los ex Gran Hermano, Zoe Bogach y Manuel Ibero, escaló drásticamente. Luego de que la influencer expusiera públicamente múltiples pruebas de las supuestas infidelidades de su expareja, Ibero decidió contraatacar con acusaciones directas que involucran a futbolistas.
La ex "hermanita" había generado gran revuelo al compartir capturas de pantalla de chats de Ibero con varias mujeres, acusándolo no solo de infiel, sino de haberla manipulado a lo largo de su relación de aproximadamente dos años.
Las inesperadas revelaciones de Manuel Ibero en Tiktok
En un intento por defenderse de las acusaciones, el joven realizó un live en TikTok donde afirmó que Zoe también había incurrido en infidelidades. Ibero detalló un episodio que, según él, lo enfureció: “Zoe y Paredes estuvieron pelotudeando en un boliche. No sé si se mensajeaban o qué. Paredes está casado, juega en Boca. Yo lo re quería, pero después de eso me re calenté”.
Además, el joven ahondó en la supuesta atracción del futbolista por la influencer: “Paredes le decía a Rosina que Zoe le encantaba, que era su debilidad”.
El listado de figuras públicas supuestamente relacionadas con Zoe no terminó allí. Ibero también mencionó a Mauro Icardi en su descargo. Según su versión, Icardi se habría contactado con su entonces pareja utilizando un perfil falso en redes. “Le habló por una cuenta trucha y le mandaba fotos con la China. Le decía que no podía hablar mucho, pero quería mostrarle que era él”, reveló.
La postura de Zoe Bogach ante las acusaciones
Hasta el momento de la publicación, Zoe Bogach no se pronunció directamente sobre las explosivas declaraciones de su ex. Sin embargo, la influencer sí se enfocó en reafirmar las infidelidades que ella sufrió por parte de Ibero, al igual que las situaciones de malos tratos en su relación, manteniendo el foco en su propia versión de los hechos. El cruce de acusaciones y revelaciones inesperadas sugiere que el conflicto está lejos de llegar a su fin.
