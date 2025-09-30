Zoe Bogach de GH habría engañado a su ex con Leandro Paredes y Mauro Icardi

Zoe Bogach

La postura de Zoe Bogach ante las acusaciones

Hasta el momento de la publicación, Zoe Bogach no se pronunció directamente sobre las explosivas declaraciones de su ex. Sin embargo, la influencer sí se enfocó en reafirmar las infidelidades que ella sufrió por parte de Ibero, al igual que las situaciones de malos tratos en su relación, manteniendo el foco en su propia versión de los hechos. El cruce de acusaciones y revelaciones inesperadas sugiere que el conflicto está lejos de llegar a su fin.