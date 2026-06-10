A qué hora ver este miércoles Gran Hermano Generación Dorada: qué pasa en la gala
Tras la salida de Brian Sarmiento y en medio de un clima cargado de tensiones, los participantes volverán a enfrentarse en el confesionario para votar.
La casa de Gran Hermano vivirá este miércoles una de las galas más importantes de la semana. Luego de la eliminación de Brian Sarmiento y tras varios días marcados por discusiones, alianzas y conflictos entre los jugadores, llegará el momento de una nueva nominación que podría cambiar por completo el rumbo del juego.
Durante la noche, los participantes ingresarán al confesionario para emitir sus votos y definir quiénes quedarán expuestos a la decisión del público. Como suele ocurrir en esta instancia, las estrategias comenzarán a tomar protagonismo y cada voto podría resultar determinante para la conformación de la placa.
El escenario se presenta especialmente complejo debido a los cruces que se registraron en los últimos días dentro de la casa. Las diferencias entre varios grupos quedaron más expuestas que nunca y eso podría verse reflejado en las nominaciones.
Sin embargo, la gala no terminará con la definición de los nominados. También resta conocer cuál será la jugada de Cola, quien se consagró como líder de la semana tras imponerse en la prueba y obtuvo el beneficio de influir directamente en el armado final de la placa.
La decisión del líder podría modificar por completo el panorama y alterar los planes de más de un participante. Por ese motivo, tanto los jugadores como los seguidores del reality estarán atentos a cada movimiento.
Una vez que quede definida la placa, se abrirán oficialmente las votaciones y será el público quien tenga la última palabra para decidir quién continuará en carrera y quién comenzará a despedirse de la competencia más famosa del país.
A qué hora y cómo ver Gran Hermano Generación Dorada
Gran Hermano se podrá ver este miércoles, desde las 22:15 horas bajo la conducción de Santiago del Moro, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.
Los seguidores podrán acceder a una cobertura de 24 horas gratuitas a través de DGO. La plataforma Prime Video ofrecerá la posibilidad de revivir las gala.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.
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