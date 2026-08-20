Zulma Lobato habló de los 11 millones de pesos de la colecta a su favor: qué dijo

Cómo comenzó la colecta

Los fondos fueron reunidos mediante una campaña solidaria que había impulsado Jazmín Salinas, conocida como La Cuerpo, con el objetivo de ayudar económicamente a Lobato. La iniciativa logró recaudar 11 millones de pesos, aunque posteriormente la relación entre ambas se deterioró.

Salinas había contado que dejó de tener contacto con Lobato y que incluso había sido bloqueada de WhatsApp. La situación generó interrogantes sobre el destino de la recaudación, especialmente después de que la mediática volviera a atravesar dificultades.

Frente a las versiones, Lobato explicó que el dinero no desapareció y continúa a su nombre. Según detalló, decidió mantenerlo en el banco hasta poder realizarse la operación que necesita.

La mediática aseguró que su visión se encuentra seriamente afectada y afirmó estar "casi ciega", por lo que el dinero de la colecta será destinado a afrontar el tratamiento.