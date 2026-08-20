Zulma Lobato habló de los 11 millones de pesos de la colecta a su favor: qué dijo
Zulma Lobato explicó dónde está el dinero que había reunido una campaña solidaria y reveló para qué lo guardó.
Zulma Lobato volvió a hablar públicamente y aclaró qué ocurrió con los 11 millones de pesos que se habían recaudado a través de una colecta solidaria. La mediática explicó dónde se encuentra actualmente el dinero y cuál será su destino.
Lobato se encuentra en Tandil, acompañada por Jair Hourcade, conocida como La Pepona, y decidió responder a las versiones que habían circulado en las últimas semanas en torno a los fondos.
En un video difundido por La Pepona, la mediática negó que el dinero haya quedado en manos de otra persona y aseguró que continúa depositado a su nombre. "No es verdad que dicen que la Pepona se quedó con esa plata. No, está guardada en un banco para operarme de la vista, porque yo estoy casi ciega", sostuvo Lobato.
Qué dijo Zulma Lobato sobre los 11 millones
La mediática explicó que la suma recaudada se encuentra depositada en un plazo fijo y que tiene como objetivo permitirle afrontar una intervención para tratar su problema de visión.
"Eso está bien guardado en un banco y no lo puede tocar nadie, solamente yo, la titular", afirmó. De esta manera, Lobato buscó despejar las dudas que habían aparecido alrededor del dinero luego de que se conociera que atravesaba una situación de extrema vulnerabilidad.
Cómo comenzó la colecta
Los fondos fueron reunidos mediante una campaña solidaria que había impulsado Jazmín Salinas, conocida como La Cuerpo, con el objetivo de ayudar económicamente a Lobato. La iniciativa logró recaudar 11 millones de pesos, aunque posteriormente la relación entre ambas se deterioró.
Salinas había contado que dejó de tener contacto con Lobato y que incluso había sido bloqueada de WhatsApp. La situación generó interrogantes sobre el destino de la recaudación, especialmente después de que la mediática volviera a atravesar dificultades.
Frente a las versiones, Lobato explicó que el dinero no desapareció y continúa a su nombre. Según detalló, decidió mantenerlo en el banco hasta poder realizarse la operación que necesita.
La mediática aseguró que su visión se encuentra seriamente afectada y afirmó estar "casi ciega", por lo que el dinero de la colecta será destinado a afrontar el tratamiento.
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