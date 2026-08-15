"Viajando": Zulma Lobato deja Entre Ríos y regresa a Buenos Aires tras atravesar días en la calle

Enrique Ríos, secretario de Desarrollo Humano de Paraná, fue quien confirmó públicamente la intervención de las autoridades locales en declaraciones al canal Ahora.

El operativo para que Zulma Lobato pudiera regresar a Buenos Aires

El jueves, La Cuerpo había dado a conocer que estaban avanzando en una solución para que Lobato pudiera regresar a la provincia de Buenos Aires. “Ya dimos con el paradero de Zulma Lobato. El lunes, a primera hora, viaja a Buenos Aires. Ya pudimos ubicarla y conseguimos un techo para ella. ¡Gracias a todos por la ayuda!”.

Aunque el traslado sufrió una demora de varios días respecto de lo anunciado inicialmente, finalmente este sábado Salinas confirmó que la artista emprendió el viaje hacia Buenos Aires.

La situación que atravesó en Paraná no fue un episodio aislado. Semanas antes, Lobato había contado públicamente que había sido desalojada y que atravesaba graves dificultades económicas. En un video difundido en la cuenta de La Cuerpo había expresado: “Me desalojaron, estoy en la calle y perdí todo”.

A raíz de aquella situación, solicitó ayuda para poder alquilar una habitación y recuperar sus pertenencias. La campaña impulsada por Salinas consiguió recaudar 11 millones de pesos. Sin embargo, posteriormente ambas se distanciaron y dejaron de mantener contacto.

“Una vez que ese objetivo se cumplió, Zulma dejó de tener contacto conmigo. Me bloqueó de WhatsApp y, desde ese momento, no volví a saber de ella”, explicó La Cuerpo en una publicación en sus redes sociales.

La historia de Zulma Lobato y su llegada a la televisión

Zulma Nélida Dekleva nació el 8 de diciembre de 1958 y se hizo conocida masivamente en 2009, cuando comenzó a aparecer en el programa de Anabela Ascar por Crónica TV. Desde entonces, se convirtió en una figura reconocida de la cultura popular y de las redes sociales.

En los últimos años, sin embargo, atravesó diferentes situaciones complejas. Entre ellas, sufrió un violento robo en la vía pública que le provocó importantes problemas de visión y redujo su autonomía para desenvolverse en la vida cotidiana.

La aparición de imágenes de Lobato en las calles de Paraná volvió a poner su situación en el centro de la escena. La repercusión del caso permitió que intervinieran organismos municipales y que se activaran distintas redes de asistencia.

Ahora, tras varios días de incertidumbre, la artista dejó Paraná y emprendió el regreso a Buenos Aires, donde contará con un lugar para alojarse y la posibilidad de comenzar a reorganizar su vida después de las últimas semanas.