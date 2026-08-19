De la calle a un nuevo comienzo: Zulma Lobato rehace su vida tras ser rescatada en Paraná.

Zulma Lobato ya se encuentra en un hogar de Tandil

El traslado ya se concretó de forma exitosa. En su llegada a la ciudad serrana, Zulma estuvo acompañada por figuras de su círculo cercano, entre ellas su amiga conocida como “La Pepona”. Durante las últimas horas se viralizaron nuevos videos de ambas caminando y conversando por las calles tandilenses, imágenes que confirman el inicio de una etapa mucho más tranquila y contenida para la artista.