De la calle a un nuevo comienzo: Zulma Lobato rehace su vida tras ser rescatada en Paraná
Gracias al apoyo de las autoridades municipales, la mediática de 67 años se mudó a un hogar en la provincia de Buenos Aires para iniciar una nueva etapa.
Tras semanas de extrema vulnerabilidad, Zulma Lobato dio vuelta la página. La mediática de 67 años, quien días atrás había encendido las alarmas al ser hallada en situación de calle en la ciudad de Paraná, ya se encuentra radicada de manera permanente en un hogar para adultos mayores en la localidad bonaerense de Tandil.
La alarmante situación de Lobato tomó estado público cuando comenzó a circular material en redes sociales que la mostraba deambulando sin refugio en las inmediaciones del Hospital San Martín, en la capital entrerriana. Ante el impacto de las imágenes, equipos municipales de Salud y Desarrollo Social de Paraná intervinieron de inmediato para resguardarla y derivarla a un centro de asistencia transitoria.
A partir de ese primer auxilio, las autoridades y personas de su entorno más cercano pusieron en marcha una cadena de gestiones articuladas para hallarle una alternativa habitacional estable. La respuesta llegó desde la provincia de Buenos Aires: un espacio de contención en Tandil, donde la artista podrá recibir asistencia médica y afectiva continua.
Zulma Lobato ya se encuentra en un hogar de Tandil
El traslado ya se concretó de forma exitosa. En su llegada a la ciudad serrana, Zulma estuvo acompañada por figuras de su círculo cercano, entre ellas su amiga conocida como “La Pepona”. Durante las últimas horas se viralizaron nuevos videos de ambas caminando y conversando por las calles tandilenses, imágenes que confirman el inicio de una etapa mucho más tranquila y contenida para la artista.
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