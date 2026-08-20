Conmoción en Santa Fe: encontraron muerto a un nene de 6 años y detuvieron a su madre
La Justicia ordenó preservar la escena, analizar cámaras de seguridad y realizar la autopsia en la morgue de Santa Fe para establecer la causa de muerte.
Una mujer de 22 años fue detenida por las autoridades de la ciudad de San Justo, Santa Fe, tras la muerte de su hijo de seis años. De acuerdo con medios locales, vecinos de la zona reportaron distintos episodios de violencia familiar.
El hecho ocurrió este miércoles por la tarde en una casa ubicada en Sylvestre Begnis, entre Pedro Millán y la cortada 27, de barrio Reyes.
La investigación comenzó después de que un hombre alertara a la Policía y señalara que la mujer habría asfixiado a su hijo, una versión que ahora deberá ser corroborada mediante las distintas medidas de prueba ordenadas en el expediente.
Cuando los efectivos llegaron al domicilio indicado, se encontraron con una escena dramática: la mujer tenía al nene sin vida en sus brazos.
Personal de salud del hospital local Dr. Juan O. Lanza confirmó el fallecimiento en el lugar, aunque sin poder determinar la causa de muerte. Una de las hipótesis en evaluación señala que el niño fue ahorcado por su madre, mientras la Justicia intenta verificar los presuntos episodios previos de maltrato.
La causa quedó a cargo de la fiscal Daniela Montegrosso, del Ministerio Público de la Acusación. En el marco de las actuaciones, los bomberos retiraron el cuerpo para trasladarlo a la morgue de la capital provincial, donde realizarán la autopsia.
Personal de la Policía de Investigaciones (PDI) y de la División Criminalística trabajó en la casa para preservar la escena, levantar huellas y buscar elementos que puedan aportar información para esclarecer el caso.
Mientras tanto, el cuerpo del menor fue trasladado a la morgue judicial de la ciudad de Santa Fe, donde se realizará la autopsia.
Ese estudio será clave para determinar si el chico murió por causas naturales, como consecuencia de un accidente o si hubo una intervención de terceros.
Buscan testigos y analizan cámaras de seguridad
Mientras tanto, los investigadores empezaron a recorrer la zona en busca de testigos. También detectaron cámaras de videovigilancia públicas y privadas cuyos registros serán analizados para reconstruir los movimientos que se produjeron alrededor de la casa antes y después del momento en que se descubrió la muerte del menor.
El caso es investigado por la Unidad Regional XVI y la PDI, a cargo de la fiscal Montegrosso. Por ahora, no se informó oficialmente la causa de muerte ni existen conclusiones sobre las circunstancias en las que ocurrió.
En las próximas horas, el fiscal regional Jorge Nessier y la fiscal Montegrossobrindarán una conferencia de prensa en la sede de la Unidad Fiscal San Justo. Allí se espera que den detalles sobre las primeras pericias y las medidas adoptadas para esclarecer la muerte del nene.
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