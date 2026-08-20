Conmoción en Santa Fe: encontraron muerto a un nene de 6 años y detuvieron a su madre

La causa quedó a cargo de la fiscal Daniela Montegrosso, del Ministerio Público de la Acusación. En el marco de las actuaciones, los bomberos retiraron el cuerpo para trasladarlo a la morgue de la capital provincial, donde realizarán la autopsia.

La madre del nene que encontraron muerto fue detenida preventivamente mientras avanza la causa. Foto: Diario Uno. Foto; Diario Uno Santa Fe

Personal de la Policía de Investigaciones (PDI) y de la División Criminalística trabajó en la casa para preservar la escena, levantar huellas y buscar elementos que puedan aportar información para esclarecer el caso.

Mientras tanto, el cuerpo del menor fue trasladado a la morgue judicial de la ciudad de Santa Fe, donde se realizará la autopsia.

Ese estudio será clave para determinar si el chico murió por causas naturales, como consecuencia de un accidente o si hubo una intervención de terceros.

Buscan testigos y analizan cámaras de seguridad

Mientras tanto, los investigadores empezaron a recorrer la zona en busca de testigos. También detectaron cámaras de videovigilancia públicas y privadas cuyos registros serán analizados para reconstruir los movimientos que se produjeron alrededor de la casa antes y después del momento en que se descubrió la muerte del menor.

El caso es investigado por la Unidad Regional XVI y la PDI, a cargo de la fiscal Montegrosso. Por ahora, no se informó oficialmente la causa de muerte ni existen conclusiones sobre las circunstancias en las que ocurrió.

En las próximas horas, el fiscal regional Jorge Nessier y la fiscal Montegrossobrindarán una conferencia de prensa en la sede de la Unidad Fiscal San Justo. Allí se espera que den detalles sobre las primeras pericias y las medidas adoptadas para esclarecer la muerte del nene.