Fuerte polémica en Inglaterra: las grandes figuras que no irán al Mundial 2026

El fuerte recambio impulsado en la escuadra tampoco tuvo piedad con mediocampistas y otras incipientes promesas. La dura nómina de ausencias se completó con los nombres de Morgan Gibbs-White, Adam Wharton, Jarrod Bowen, Lewis Hall y Alex Scott, quienes se quedaron sin la chance de defender los colores de su país y deberán mirar la gran cita internacional desde sus hogares.